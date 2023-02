Intercettazioni e talpe in procura a Roma L' avvocatessa e le tariffe per le soffiate | tra i clienti boss e ultras

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Camilla Marianera, caccia alle altre talpe dell'ufficio intercettazioni -

...Marianera e De Vivo vengono descritte nell'ordinanza di custodia cautelare come '' assolutamente pericolosa per come hanno fatto breccia nel sistema di controllo interno dell'ufficio...Sempre in quell'ufficio , dove si cerca la talpa o forse le, - prosegue il Messaggero - viene gestita la documentazione amministrativa di supporto all'esecuzione delle, i ...

Camilla Marianera, caccia alle altre talpe dell'ufficio intercettazioni Corriere Roma

Perquisizioni all’ufficio intercettazioni della procura di Roma. Indagati numerosi funzionari Repubblica Roma

Avvocata arrestata a Roma, blitz nell’ufficio intercettazioni che vende i “segreti” dei pm ilmattino.it

Talpa al Tribunale di Roma, ci sono nuovi indagati TGCOM

"Talpa" in Procura Roma, disposta l'analisi dei cellulari - Lazio Agenzia ANSA

Nell’ufficio, in cui si cerca la “talpa” o probabilmente le “talpe”, viene gestita la documentazione amministrativa di supporto all’esecuzione delle intercettazioni, i pagamenti dell’attività svolta e ...Sempre in quell’ufficio, dove si cerca la talpa o forse le talpe, viene gestita la documentazione amministrativa di supporto all’esecuzione delle intercettazioni, i pagamenti dell’attività svolta e ...