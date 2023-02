Inter Primavera | le scelte di Chivu funzionano | il tecnico osa ma vince

(Di martedì 21 febbraio 2023) Lanerazzurra trova la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dopo il successo con il Cagliari, anche il Torino è battuto. Importanti soprattutto lediRISCHIO EFFICACE – Ladi Cristianha ripreso a correre. Dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari, è arrivato anche il successo contro il Torino. Un 2-0 che avvicina i nerazzurri alla zona playoff, vero obiettivo stagionale. La vittoria è dovuta anche alleparticolari delromeno, che dopo 37? effettua ben 3 cambi per dare una scossa alla squadra. I nuovi ingressi danno quel qualcosa in più. Da segnalare, in particolare, la prestazione del terzino Alem Nezirevic. Oltre a una buona fase difensiva, il nuovo arrivato ha sorpreso per la tecnica individuale e la ...

la realtà si materializzò in terra teutonica esattamente 34 anni fa, nella primavera dell'89. La ... Gennaio 2017, Victor lasciò la Nigeria per il Wolfsburg, disse no ad Arsenal, Inter e Fiorentina, la ... eccezion fatta per Inter - corsara al Via del Mare a metà agosto con un gol al 95' di Dumfries - e ... al Siena, frutto dell'esonero di Marco Giampaolo e della relativa promozione dalla primavera, dove ...

