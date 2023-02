Inter-Porto, per il centrocampo Calhanoglu favorito su Brozovic ? Sky (Di martedì 21 febbraio 2023) Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport ha riportato le ultime novità di formazione per la gara di domani tra Inter e Porto. In particolare il giornalista si è soffermato sul ballottaggio a centrocampo tra Brozovic e Calhanoglu. VERSO LA CONFERMA ? Il ritorno da titolare di Brozovic ha fatto sorgere qualche dubbio in Simone Inzaghi in vista di Inter–Porto. Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, il tecnico nerazzurro sembra deciso a riconfermare Hakan Calhanoglu: «Al momento direi che Calhanoglu è favorito anche perché è partito in panchina con l’Udinese. Quindi ha avuto anche il tempo di recuperare risorse fisicamente e mentalmente. Inzaghi sa di poter arricchire quella ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport ha riportato le ultime novità di formazione per la gara di domani tra. In particolare il giornalista si è soffermato sul ballottaggio atra. VERSO LA CONFERMA ? Il ritorno da titolare diha fatto sorgere qualche dubbio in Simone Inzaghi in vista di. Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, il tecnico nerazzurro sembra deciso a riconfermare Hakan: «Al momento direi cheanche perché è partito in panchina con l’Udinese. Quindi ha avuto anche il tempo di recuperare risorse fisicamente e mentalmente. Inzaghi sa di poter arricchire quella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - fcin1908it : #Adriano: 'Io l’Inter la porto davvero nel cuore, feeling stupendo con i tifosi. Quando torno a San Siro me ne acco… - marifcinter : #Inzaghi: 'Sono partite diverse dal girone. E il Porto è abituato a fare queste partite. Il Porto ha vinto a Londra… - Deepnightpress : Pronostico Inter vs Porto UEFA Champions League 22-02-23 Tips e Formazioni #InterPorto #UCL #ChampionsLeague… - asIIanismo : ditemi che domani non c'è ambrosini a commentare inter-porto su prime vi prego -