Inter-Porto, non solo l’attacco. Per Inzaghi un altro dubbio di formazione (Di martedì 21 febbraio 2023) Simone Inzaghi sta lavorando duramente per preparare al meglio Inter-Porto (fischio d’inizio domani alle 21). Per il momento, il tecnico ha due dubbi di formazione ancora da sciogliere. COPPIA OFFENSIVA – Mancano poco meno di 36 ore a Inter-Porto, gara fondamentale per il prosieguo di stagione dei nerazzurri. E Simone Inzaghi, consapevole di questo, non intende varare sorprese nella formazione che scenderà in campo domani sera. Il dubbio principale riguarderà chi affiancare a Lautaro Martinez in attacco. Al momento Romelu Lukaku sembra in vantaggio su Edin Dzeko, anche alla luce della prestazione contro l’Udinese. Ma Inzaghi intende sfruttare tutto il tempo a disposizione, fino alle 20 circa di domani, per sciogliere ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Simonesta lavorando duramente per preparare al meglio(fischio d’inizio domani alle 21). Per il momento, il tecnico ha due dubbi diancora da sciogliere. COPPIA OFFENSIVA – Mancano poco meno di 36 ore a, gara fondamentale per il prosieguo di stagione dei nerazzurri. E Simone, consapevole di questo, non intende varare sorprese nellache scenderà in campo domani sera. Ilprincipale riguarderà chi affiancare a Lautaro Martinez in attacco. Al momento Romelu Lukaku sembra in vantaggio su Edin Dzeko, anche alla luce della prestazione contro l’Udinese. Maintende sfruttare tutto il tempo a disposizione, fino alle 20 circa di domani, per sciogliere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - fcin1908it : Adriano: “Inter completa, può andare avanti in Champions. Lukaku mi somiglia, farà gol” - gianpi36590925 : RT @spondainter: Adriano: “Io l’Inter la porto davvero nel cuore. A distanza di anni ho ancora un feeling bellissimo con la tifoseria. Ogni… - internewsit : Inter-Porto, non solo l'attacco. Per Inzaghi un altro dubbio di formazione - - infoitsport : Inter-Porto, Acerbi più di de Vrij! Tre dubbi di formazione per Inzaghi – SM -