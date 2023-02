Inter - Porto | la probabile formazione dei nerazzurri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - Sentenzio10 : Si può già gufare per Inter-Porto? Chiedo per un amico - infoitsport : Orsi incerto: «Porto? Io non mi fido dell’Inter! Loro pericolosi, è 50 e 50» - valeriobale3 : Inter-Porto significa anche Fredy Guarin Giocatore da banter era che più ha gasato - internewsit : LIVE - Segui la conferenza stampa di Simone #Inzaghi e Francesco #Acerbi alla vigilia di #InterPorto di #UCL! -

L'arriva più pronta alla sfida contro ildi quanto non lo fosse 12 mesi fa. E rispetto al 2022 ha due veterani in più, che sanno come si fa: Onana e Mkhitaryan. TITOLARI L'sta già ...Mercoledì la squadra di Simone Inzaghi torna protagonista in Champions League: a San Siro arriva il, ecco la probabile formazione dei ...

Inter-Porto, le probabili formazioni della partita di Champions League Sky Sport

Inter-Porto, l’analisi quote di OddsChecker: nerazzurri favoriti e contro le portoghesi… fcinter1908

Onana e Mkhitaryan, veterani d'Europa: con loro l’Inter ha due guide in Champions League La Gazzetta dello Sport

Inter-Porto: certezza Lautaro, Calha favorito su Brozovic Sky Sport

Per Inzaghi, il Toro ormai è la grande certezza in attacco. Non era così un paio di anni fa, quando di fatto era lo “scudiero” di Lukaku ...Domani sera, a San Siro, va in scena una delle partite più importanti della storia recente dell'Inter. La squadra di Inzaghi affronta il Porto di Conceicao nell'andata degli ottavi di finale di ...