Inter-Porto, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 21 febbraio 2023) L'Inter, reduce da un andamento caratterizzato da alti e bassi vuole iniziare nel miglior modo possibile questa seconda fase europea contro il Porto nel match valevole per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La formazione meneghina, dopo essere tornata alla vittoria in campionato contro l'Udinese, vuole portare a casa il successo anche nella sfida con i Portoghesi, in modo tale da mettere in discesa il confronto in vista del ritorno. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 21 febbraio alle ore 12:30 per presentare questa importante partita. L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo ...

