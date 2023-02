(Di martedì 21 febbraio 2023) Domani l’torna in campo in Champions League per gli ottavi di finale contro il. Per i nerazzurri accedere ai quarti di finale potrebbe rivelarsi importante sotto diversi punti di vistasarà una partita molto importante per il club nerazzurro, sotto tanti punti di vista. Il primo è quello sportivo: Simone Inzaghi vuole ril’tra le otto grandi d’Europa, dopo 12 anni dall’ultima volta. In secondo luogo, un eventualedeldarebbe respiro alle casse nerazzurre. L’incasso previsto è di 10 milioni più gli introiti derivati dall’incasso di San Siro. Infine, l’approdo ai quarti darebbeal club. Pare che Goldman Sachs e Reine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - internewsit : Inter-Porto, centrocampo da decidere. Ma i precedenti parlano chiaro - - internewsit : Inter-Porto, il passaggio del turno può portare soldi e visibilità - TS - - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Champions League: Inter - Porto, il 22 febbraio - fcin1908it : Adriano: “Inter completa, può andare avanti in Champions. Lukaku mi somiglia, farà gol” -

Nel match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, l'ospiterà a San Siro il. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare per i nerazzurri, che vogliono fare bene anche in Europa e mettere possibilmente in discesa il discorso qualificazione in ...Commenta per primoè amarcord per tanti tifosi dell'. Nel 2005 , Adriano decise una supersfida al cardiopalma, regalando ai nerazzurri i quarti di finale: 'Mi ricordo quegli ottavi del 2005 come fosse ...

ESCLUSIVA TMW - Claudia Garcia: "Inter favorita sul Porto, ma Conceiçao è bravissimo" TUTTO mercato WEB

Adriano legge Inter-Porto: 'Lukaku come me, farà una tripletta' Calciomercato.com

Inter-Porto, le probabili formazioni della partita di Champions League Sky Sport

Inter-Porto: certezza Lautaro, Calha favorito su Brozovic Sky Sport

Inter - Porto: streaming, orario, probabili formazioni e dove vedere in TV la sfida valevole per l'andata degli ottavi di Champions League ...Dici Inter-Porto e pensi subito ad Adriano e alla sua tripletta nella stagione 2004-05. Era il 15 marzo e anche in quell'occasione si trattava di ottavi di Champions: 3-1 nerazzurro ...