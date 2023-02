Inter-Porto | Conceiçao in conferenza stampa | “Mi aspetto una gara difficile”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Sergioinalla vigilia diGiornata di vigilia per ildi Sergioche domani affronterà l’allo stadio Giuseppe Meazza nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. L’allenatore dei biancoblu ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetapre-partita. Ecco le sue parole. Che emozione prova a tornare a San Siro e sfidare Inzaghi?“La sfida non è tra Inzaghi e, ma tra due squadre che hanno tanta storia. Mi fa piacere rivedere Simone, siamo stati insieme a Roma e abbiamo vinto dei titoli importanti. Adesso facciamo un altro lavoro, più impegnativo ma ugualmente appassionante. Mi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - fcin1908it : #Adriano: 'Io l’Inter la porto davvero nel cuore, feeling stupendo con i tifosi. Quando torno a San Siro me ne acco… - marifcinter : #Inzaghi: 'Sono partite diverse dal girone. E il Porto è abituato a fare queste partite. Il Porto ha vinto a Londra… - TuttoMercatoWeb : #Porto, l’arrivo dei portoghesi nell’albergo milanese alla vigilia della sfida all’Inter ?? @Luca_Cilli - NapoliCalciogol : Cremonese, col Torino pari incoraggiante. Ma l'amore dei tifosi vale una vittoria #Ancona #Atalanta #Cremonese… -

... Sergio Conceica L'allenatore del, Sergio Conceiçao, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'a San Siro, in Champions League. Di seguito il resoconto di ...Non c'erano dubbi che Mancini e Mihajlovic sarebbero diventati grandi allenatori. Per le qualità tecniche, certo, ma anche per quella loro straordinaria personalità, la capacità di essere leader. Ma ...

Juary, cuore a metà: "Con Lautaro al top l'Inter può tutto, ma il Porto è forte" La Gazzetta dello Sport

Inzaghi: “Col Porto testa e cuore. Rispetto sì ma c’è fiducia. Brozovic e Lukaku ora stanno bene” fcinter1908

Conceição: "Bei ricordi in Italia. L'Inter Grande avversaria, ma possiamo batterla" La Gazzetta dello Sport

Champions, Inter-Porto: le quote | Le nostre scommesse Calciomercato.com

Inter vincente a quota 6.00, disponibili le quote maggiorate su Inter-Porto La Gazzetta dello Sport

Il tecnico portoghese torna a San Siro da avversario e in conferenza stampa ha presentato la gara di Champions League contro i nerazzurri ...Nerazzurri favoriti per la vittoria al 90' anche se gli uomini di Conceicao hanno vinto le ultime dieci partite disputate nelle varie competizioni ...