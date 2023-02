(Di martedì 21 febbraio 2023)di domani sera (ore 21.00) è una gara fondamentale per la stagione nerazzurra. E Inzaghi dovrà scegliere con qualegiocarsela. REPARTO COMPLETO – Avvicinandosi a, andata degli ottavi di Champions League, Simone Inzaghi può considerarsi fortunato. Il tecnico nerazzurro può infatti preparare la gara lavorando con il reparto dial completo. Pertanto, può concedersi anche il lusso del dubbio su chi schierare dal 1? domani sera. E questo dubbio ruota attorno a Marcelo Brozovic. Che sabato, contro l’Udinese, è tornato titolare a cinque mesi di distanza dall’ultima volta. Tuttavia, il croato non sembra ancora in grado di garantire la regia dei tempi migliori. Mentre Hakan Calhanoglu continua a regalare solide certezze alla guida della manovra. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Il #Porto arriva alla sfida con l’#Inter con una striscia di 10 vittorie di fila tra campionato e coppa nazionale,… - internewsit : Inter-Porto, centrocampo da decidere. Ma i precedenti parlano chiaro - - internewsit : Inter-Porto, il passaggio del turno può portare soldi e visibilità - TS - - GiocoLegItalia : Pronostico calcio Champions League: Inter - Porto, il 22 febbraio - fcin1908it : Adriano: “Inter completa, può andare avanti in Champions. Lukaku mi somiglia, farà gol” -

Nel match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, l'ospiterà a San Siro il. Quattro vittorie nelle ultime cinque gare per i nerazzurri, che vogliono fare bene anche in Europa e mettere possibilmente in discesa il discorso qualificazione in ...Commenta per primoè amarcord per tanti tifosi dell'. Nel 2005 , Adriano decise una supersfida al cardiopalma, regalando ai nerazzurri i quarti di finale: 'Mi ricordo quegli ottavi del 2005 come fosse ...

ESCLUSIVA TMW - Claudia Garcia: "Inter favorita sul Porto, ma Conceiçao è bravissimo" TUTTO mercato WEB

Adriano legge Inter-Porto: 'Lukaku come me, farà una tripletta' Calciomercato.com

Inter-Porto, le probabili formazioni della partita di Champions League Sky Sport

Inter-Porto: certezza Lautaro, Calha favorito su Brozovic Sky Sport

Inter - Porto: streaming, orario, probabili formazioni e dove vedere in TV la sfida valevole per l'andata degli ottavi di Champions League ...Dici Inter-Porto e pensi subito ad Adriano e alla sua tripletta nella stagione 2004-05. Era il 15 marzo e anche in quell'occasione si trattava di ottavi di Champions: 3-1 nerazzurro ...