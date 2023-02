Inter-Porto | Acerbi | “Partite del genere si preparano da sole”

(Di martedì 21 febbraio 2023) “Una partita delsi prepara da sola. Sarà una partita importante, conosciamo le loro qualità. Giocano da molti anni insieme, cerchiamo di migliorare allenamento dopo allenamento per subire il meno possibile. Con la qualità che abbiamo a centrocampo, il singolo può risolvere la partita”. Lo ha detto in conferenza stampa il difensore dell’Francescoalla vigilia di, andata degli ottavi di Champions League 2022/2023. Il difensore si sofferma sulla vittoria con l’Udinese: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nella ripresa siamo andati troppo all’arembaggio e avremmo potuto anche perderla, viste le tante ripartenze subite. Dobbiamo avere più equilibrio, ma lì è un discorso di generosità: quando vinci va tutto bene, ma serve sempre equilibrio. Dobbiamo cercare di avere ...

Nell'edizione 2004 - 05, l'affrontò il- stesso avversario di quest'anno - agli ottavi di finale, vincendo con un Adriano strepitoso. E il Milan Affrontò agli ottavi una squadra inglese ...

Inter-Porto, le dichiarazioni di Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia: "Dovremo fare una grande partita di testa" ...Il Porto non sarà un avversario facile. Questo il tema dominante della conferenza stampa tenuta da Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Porto, gara di andata degli ottavi di Champions.