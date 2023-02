Inter, l'allenamento verso il Porto sotto gli occhi di Zanetti e Ausilio VIDEO (Di martedì 21 febbraio 2023) L'Inter prepara con l'ultimo allenamento ad Appiano Gentile l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) L'prepara con l'ultimoad Appiano Gentile l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Allenamento mattutino per i nostri Nerazzurri in vista di #InterUdinese ????? #ForzaInter - cmdotcom : #Inter, l'allenamento verso il #Porto sotto gli occhi di #Zanetti e #Ausilio VIDEO - Inter_Beneamata : RT @90ordnasselA: L’abbraccio tra Lukaku e Javier Zanetti presente all’allenamento ???? - Inter_Beneamata : RT @GiokerMusso: ?? #InterPorto #UCL - Allenamento di rifinitura per la squadra di #Inzaghi ad Appiano Gentile ?? @calciomercatoit https://t.… - Luca_Cilli : Allenamento della vigilia @inter prima della sfida di @ChampionsLeague al @FCPorto. Squadra al completo, fiducia e… -