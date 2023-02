Inter, Inzaghi: “Sarà una sfida difficile. Porto ammazza italiane, vogliamo invertire il trend” (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver superato il girone ed eliminato il Barcellona, l’Inter di Simone Inzaghi torna a giocare gli ottavi di finale di UEFA Champions League e sfida il Porto di Sergio Conceicao. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in campionato contro l’Udinese, ospitano a San Siro la squadra Portoghese nella gara d’andata degli ottavi di finale (fischio ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo aver superato il girone ed eliminato il Barcellona, l’di Simonetorna a giocare gli ottavi di finale di UEFA Champions League eildi Sergio Conceicao. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in campionato contro l’Udinese, ospitano a San Siro la squadraghese nella gara d’andata degli ottavi di finale (fischio ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : I nuovi Hakimi e Perisic? No: Dumfries e Gosens bloccano Inzaghi e il mercato del'#Inter - marifcinter : #Inter, Curva Nord: 'Dimostrato ancora una volta che Inzaghi non riesce a motivare la squadra per le partite con le… - Inter : Le scelte di Mister Inzaghi per #SampdoriaInter ? Powered by @play_eFootball #ForzaInter - sportmediaset : Inzaghi: 'Il Porto è fortissimo, servirà la testa. Dubbio Dzeko-Lukaku' #inzaghi #interporto #CHAMPIONSLEAGUE… - Gazzetta_it : Inzaghi: 'Il Porto è fortissimo. Dovremo usare la testa' #InterPorto #Ucl -