Inter, Brozovic ripreso all'allenamento pre Porto: 'Non sei alle elementari, fai il serio' VIDEO (Di martedì 21 febbraio 2023) L'Inter prepara con l'ultimo allenamento ad Appiano Gentile l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 febbraio 2023) L'prepara con l'ultimoad Appiano Gentile l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Non sei alle elementari, fai il serio' Brozovic ripreso durante l'allenamento ?? - marifcinter : #Inzaghi: 'Brozovic e Lukaku stanno molto bene. Brozo ha fatto un grandissimo Mondiale, sta aumentando il minutaggi… - Gmes3000 : #Inzaghi ha deciso la formazione dell’#Inter per la sfida contro il #Porto. Oltre a #Brozovic anche un altro titola… - not_Furge : RT @cmdotcom: #Inter, #Brozovic ripreso all'allenamento: 'Non sei alle elementari, fai il serio'. E ignora Zanetti - UefaConferenc : RT @cmdotcom: #Inter, #Brozovic ripreso all'allenamento: 'Non sei alle elementari, fai il serio'. E ignora Zanetti -