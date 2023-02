Inter, Brozovic rimproverato durante la rifinitura: “Non siamo alle elementari, cerca di fare il serio” (Di martedì 21 febbraio 2023) Non un gran momento per Marcelo Brozovic, che finalmente nelle ultime settimane è tornato disponibile dopo l’infortunio patito ai Mondiali. Il croato fatica ad ingranare e si è reso protagonista di un curioso siparietto con il preparatore nerazzurro Fabio Ripert durante gli esercizi di riscaldamento effettuati nel corso della seduta di rifinitura che ha preceduto la gara contro il Porto. “Non siamo alle elementari. cerca di fare il serio, su”, il rimprovero del preparatore nei confronti del centrocampista. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) Non un gran momento per Marcelo, che finalmente nelle ultime settimane è tornato disponibile dopo l’infortunio patito ai Mondiali. Il croato fatica ad ingranare e si è reso protagonista di un curioso siparietto con il preparatore nerazzurro Fabio Ripertgli esercizi di riscaldamento effettuati nel corso della seduta diche ha preceduto la gara contro il Porto. “Nondiil, su”, il rimprovero del preparatore nei confronti del centrocampista. SportFace.

