Inter | Brozovic e Lukaku | le scelte di Inzaghi verso il Porto | Primapagina

(Di martedì 21 febbraio 2023) 2023-02-21 18:10:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Ultima sgambata ad Appiano Gentile, poi Simonedovrà sciogliere anche gli ultimi dubbi che lo accompagnano prima di, andata degli ottavi di finale di Champions League. Spazio agli uomini più in forma, ma in partite così, ha spiegato, è determinante anche e soprattutto l’apdi chi subentra dalla panchina. Le due incertezze sono quelle che riguardano, entrambi alle prese con una condizione fisica in netto miglioramento, ma non ancora al top della forma. Ecco perché anche domani, in cabina di regia, dovrebbe partire Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan ai lati. Davanti, invece, la coppia ...

L'ha scelto di proseguire con Hakan Calhanoglu. Il giocatore turco arrivato dal Milan si è ...d'azione e riuscendo a non far sentire la mancanza di un giocatore fondamentale come Marcelo. ...Vigilia di- Porto,ripreso in allenamento: 'Cerca di fare il serio'Marceloè uno dei giocatori più amati dalla tifoseria nerazzurra, per la classe mostrata in campo e per ...

