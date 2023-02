Inter, andamento dei prestiti: Fabbian, tutto in un tempo! Un esordio in A (Di martedì 21 febbraio 2023) Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Giovanni Fabbian costruisce e distrugge in 45 minuti, mentre in Serie A si registra un esordio assoluto. RIEPILOGO prestiti – Per l’ennesima volta in stagione, Giovanni Fabbian è il giocatore in prestito dall’Inter che si prende la copertina. Ma stavolta non solo per ragioni positive. Il centrocampista segna il gol che apre la sfida tra Cittadella e Reggina, con una bella incornata al 20?. Per lui è l’ottava rete stagionale, un bottino non male per essere al primo anno da professionista. Peccato che poi nell’arco di sette minuti riceva due cartellini gialli, che valgono la seconda espulsione stagionale. Un rosso che rovina la gara dei calabresi, che da un doppio ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 febbraio 2023) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Giovannicostruisce e distrugge in 45 minuti, mentre in Serie A si registra unassoluto. RIEPILOGO– Per l’ennesima volta in stagione, Giovanniè il giocatore in prestito dall’che si prende la copertina. Ma stavolta non solo per ragioni positive. Il centrocampista segna il gol che apre la sfida tra Cittadella e Reggina, con una bella incornata al 20?. Per lui è l’ottava rete stagionale, un bottino non male per essere al primo anno da professionista. Peccato che poi nell’arco di sette minuti riceva due cartellini gialli, che valgono la seconda espulsione stagionale. Un rosso che rovina la gara dei calabresi, che da un doppio ...

