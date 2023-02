Inter | Acerbi | «Sarà una gara difficile | sappiamo che il singolo può risolvere la partita»

(Di martedì 21 febbraio 2023) Francesco, difensore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Porto Francesco, difensore dell’, ha parlato in conferenza stampa.– «Domaniunaimportante, conosciamo le loro qualità e la loro abitudine a giocare queste competizioni. È una squadra di qualità, fisica, brava nella ripartenza, esperta.una, noi cerchiamo sempre di migliorare ogni allenamento e ogni, di subire il meno possibile.che ilpuòla». INZAGHI – «Il mister è sempre uguale, è giusto che sia così: è sempre stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Acerbi: «Contro il Porto ma senza panico di dover segnare subito! Squadra forte» - - PietroTurchi : @wazzaCN Acerbi deve giocare, Dzeko pure. Dubbio miki e brozo ma al momento Inter meglio con Miki, ma giocherà Broz… - _Zeroazero : ???????Le parole di Simone #Inzaghi e Francesco #Acerbi alla vigilia di #InterPorto, gara di andata degli ottavi di f… - Inter : Le dichiarazioni di @Acerbi_Fra in vista di #InterPorto ?? #ForzaInter - fcin1908it : Inter, Acerbi: 'Porto squadra completa. Abbiamo le stesse percentuali di passare' -

Commenta per primo Il difensore dell', Francesco, ha parlato in conferenza stampa per preparare la gara contro il Porto. IL PORTO - 'Domani sarà una partita importante, sappiamo la loro qualità, sono abituati a giocare ...Manca poco, pochissimo. Poco più di 32 ore e- Porto di Champions League comincerà al Giuseppe Meazza di Milano. Alla vigilia degli ottavi ... Francesco. "Conosciamo l'importanza che ha ...

Tare: «Acerbi Non lo so se resta all'Inter, se ne riparlerà...» Lazio News 24

VIDEO - Tare: "Acerbi resta all'Inter Vedremo a fine stagione, sono contento che stia facendo bene" Fcinternews.it

Inter-Porto, Acerbi: "Partita complicata, servirà equilibrio e testa" Sky Sport

Sondaggio - Chi trattenere all'Inter tra Acerbi e De Vrij I tifosi interisti hanno pochi dubbi Fcinternews.it

Sono bravi nelle ripartenze e giocano da tanti anni insieme. Sarà una partita molto difficile". Così il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Porto ...Il difensore nerazzurro è pronto a scendere in campo per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sarà difficile ma i singoli possono risolvere la partita" ...