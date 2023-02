Intanto nel mondo (Di martedì 21 febbraio 2023) Visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev, altre scosse di terremoto in Turchia, proteste in Israele contro la riforma della giustizia, missione di soccorso verso la Stazione spaziale internazionale con bordo astronauti russi e statunitensi. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Visita a sorpresa di Joe Biden a Kiev, altre scosse di terremoto in Turchia, proteste in Israele contro la riforma della giustizia, missione di soccorso verso la Stazione spaziale internazionale con bordo astronauti russi e statunitensi. Leggi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Nel postfestival l’ad Carlo Fuortes sotto assedio : si teme il danno erariale per la cessione dei contenuti ai soci… - Labellasospesa : RT @Giancky26: Intanto nel mondo: I risparmiatori stanno distruggendo e bruciando banche in tutto il #Libano per richiedere il loro denaro… - Carlo10309 : RT @76Pier: Sempre peggio la situazione in #turchia e #siria Intanto #israelfe ha bombardato la #siria nel silenzio assoluto e ovviamente n… - emmmefffe : @Vivian7412 beh nel tuo caso c'era la tecnologia in mezzo quindi forse sentiva il bisogno di confermare. 'm'ha dett… - Andrea__Rossi : RT @Giancky26: Intanto nel mondo: I risparmiatori stanno distruggendo e bruciando banche in tutto il #Libano per richiedere il loro denaro… -