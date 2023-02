Insulti razzisti per i tifosi del Napoli a Francoforte (Di martedì 21 febbraio 2023) Napoli Insulti razzisti Francoforte. Pessima accoglienza e atmosfera caldissima per il Napoli e i suoi tifosi che sono arrivati in giornata a Francoforte. Questa sera la squadra di Spalletti sarà impegnata nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League a Francoforte contro l’Eintracht, e l’accoglienza non è stata certo tranquilla. Parte della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023). Pessima accoglienza e atmosfera caldissima per ile i suoiche sono arrivati in giornata a. Questa sera la squadra di Spalletti sarà impegnata nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League acontro l’Eintracht, e l’accoglienza non è stata certo tranquilla. Parte della ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Dopo alcuni giorni non mi è ancora chiaro il perché della chiusura della Curva della Lazio, post insulti razzisti a… - LaMiki72 : RT @c_valentina79: Non leggo levate di scudi per gli insulti razzisti a Kostic. Chissà come mai... - sonounoju29ro : RT @rinascente90: Insulti Razzisti a #Kostic Nessuna sanzione x lo spezia. Ecco un'altro chiaro esempio di cosa serve avere un PM amico e… - FrammentiBN : Insulti razzisti a Kostic, nessuna sanzione allo Spezia - Cosimomarinell2 : RT @Pinturalex: ?? ??Insulti razzisti a #Kostic da parte della curva dello @acspezia. Nessun provvedimento del giudice sportivo. Pensavo ad a… -