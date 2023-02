Inside | Willem Dafoe | Ho pensato che questo progetto sarebbe stata una bella sfida

(Di martedì 21 febbraio 2023) Abbiamo partecipato alla conferenza di, film presentato nella sezione Panorama della 73esima edizione della Berlinale, con unin trappola tra le opere d'arte. Presentato nella sezione Panorama alla 73esima edizione del Festival del cinema di Berlino,è l'esordio cinematografico di Vasilis Katsoupis. Un film ambizioso che si regge interamente sulle spalle di un attore poliedrico comeDefoe, che qui interpreta un ladro di opere d'arte, Nemo, un'uomo disilluso che per soldi entra in un attico di New York per rubare una serie di opere lì presenti. L'appartamento è però protetto da un incredibilmente complesso sistema d'allarme che una volta scattato sigilla la casa impedendo ogni tipo di fuga verso l'esterno. Nemo è così intrappolato in una lussuosa e inospitale prigione ...

Claustrofobico e disperato il film d'esordio cinematografico di Vasilis Katsoupis conDafoe nei panni di un ladro di opere d'arte. Parliamo di, pellicola presentata alla settantatreesima edizione della Berlinale nella sezione Panorama che ripropone la dinamica già più ...La pronuncia, una delle pochissime, il protagonistaDafoe ; e il suo senso profondo, o ... Non che lo debbano essere, ci mancherebbe, ma quel che sfugge qui, in, è l'equilibrio tra una ...

Willem Dafoe is stuck in a swanky New York apartment after attempting to steal arms full of high-end art. Inside is a mainstream chamber piece with a little arthouse injection in a largely enjoyable, ...