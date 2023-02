Inps | l’annuncio riguarda tutti gli italiani | il cambiamento dopo tanti anni

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 21 febbraio 2023) È arrivato un annuncio molto importante da parte dell’: una comunicazione a proposito di unstorico che, in un modo o nell’altra,. Ci sono quindi grosse novità per l’Istituto nazionale della previdenza sociale e, di conseguenza, per una platea vastissima di. Ogni lavoratore iscritto all’Istituto, cioè chiunque abbia o dovrà avere a che fare con l’, sarà giocoforza coinvolto da questoepocale – ilovetrading.itun lungo periodo speso per portar a termine questo fondamentale progetto, finalmente l’può annunciare alla nazione la conclusione dei lavori e l’inizio del. Ma di che tipo di novità ...