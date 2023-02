Inps: in II semestre 2022 boom certificati malattia, +29,9% (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel secondo semestre dell'anno 2022 sono arrivati nel complesso all'Inps 16,4 milioni di certificati per oltre i tre quarti (77,9%) dal settore privato. Lo rileva l'Inps nell'Osservatorio sulla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel secondodell'annosono arrivati nel complesso all'16,4 milioni diper oltre i tre quarti (77,9%) dal settore privato. Lo rileva l'nell'Osservatorio sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italian : Inps: in II semestre 2022 boom certificati malattia, +29,9% - QSanit : Certificati di #malattia @INPS_it in aumento del 29,9% nel secondo semestre 2022 rispetto al 2021 - #Sanità - cinquewit : PRIVATO E PUBBLICO Certificati di malattia in aumento del 30%, Inps: si resta a casa di più al Sud ROMA - Osservato… - fisco24_info : Inps: in II semestre 2022 boom certificati malattia, +29,9%: Sono 16,4 milioni per oltre 78,6 milioni di giornate - INPS_it : Online l'#Osservatorio Polo unico di #tutela della #malattia. ?? Aumentano del 29,9% i #certificati di malattia nel… -