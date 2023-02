Innovare non è un processo banale

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 febbraio 2023) di Ugo Calvaruso Nell’odierna Società “Digitale”, all’interno dei processi di trasformazione definibili in termini tecnologici e di sostenibilità, l’innovazione assume sempre più un ruolo cruciale. Manon è unsemplice e, soprattutto, non va banalizzato. In primis, l’innovazione richiede che sia la società in genere sia le organizzazioni in particolare rendano il sapere e le informazioni diffuse, accessibili e condivisibili. Questi tre elementi consentono all’umanità in genere, e nello specifico ai lavoratori e alle organizzazioni (imprese, istituzioni e università), di non ripartire sempre da zero, accelerando così i processi di invenzione, scoperta e innovazione. In secondo luogo, però, bisogna tenere presente che gli attuali sviluppi economici spesso “promuovono” processi di iper-specializzazione e di eccessiva divisione del ...