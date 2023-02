Infowar | certe cose cambiano | altre no

Leggi su panorama

(Di martedì 21 febbraio 2023) L’inchiesta giornalistica che ha portato alla luce l’esistenza del “Team Jorge”, gruppo mercenario basato in Israele dedito alla manipolazione su commissione delle elezioni, mi offre lo spunto per due riflessioni. La prima:non. Dal mio punto di vista le operazioni di questo genere rientrano nella cosiddettache si mostra come la naturale evoluzione delle modalità operative utilizzate durante la Guerra Fredda, non soltanto perché ne richiama le strategie e i metodi principali, ma anche per gli obiettivi non diversi: depistare, destabilizzare, condizionare, acquisire vantaggi locali e via dicendo. La progressiva infiltrazione del mondo digitale in quello reale ha spostato lo scontro oltre lo schermo. Lo spionaggio, come hanno dimostrato in passato le rivelazioni di Wikileaks e Snowden, vede ...