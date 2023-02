Influencer e giornalisti | cosa aveva pensato l’Ordine dei Giornalisti per riconoscere il praticantato

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nel mese di novembre del 2022, si stava sviluppando una discussione chescosso dalle fondamentadei. Si stava pensando, infatti, di estendere ilco anche in assenza di testate e – di conseguenza – di un direttore responsabile della testata stessa. Questa particolare norma era stata in un primo momento approvata a maggioranza dal Consiglio Nazionale deldeilasciato aperta una finestra anche per chi – ad esempio attraverso i social network –individuato una strada per poter intraprendere la professione. Al momento, infatti, l’accesso all’albo deiè ...