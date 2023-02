Incoronazione Carlo III: Ed Sheeran e Adele rifiutano l’invito al concerto (Di martedì 21 febbraio 2023) Incoronazione Carlo III: fremono i preparativi in vista all’evento più atteso al mondo che riguarda Carlo III, salito al trono dopo la morte di sua madre Elisabetta, verrà incoronato Re il prossimo 6 maggio 2023. Era il 2 giugno 1953 quando Elizabeth Alexandra Mary veniva invece incoronata Regina Elisabetta II: salita anch’essa al trono dopo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 febbraio 2023)III: fremono i preparativi in vista all’evento più atteso al mondo che riguardaIII, salito al trono dopo la morte di sua madre Elisabetta, verrà incoronato Re il prossimo 6 maggio 2023. Era il 2 giugno 1953 quando Elizabeth Alexandra Mary veniva invece incoronata Regina Elisabetta II: salita anch’essa al trono dopo ... TAG24.

