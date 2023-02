Incontro Meloni-Zelensky | la premier | «Italia compatta | daremo le armi necessarie» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 21 febbraio 2023) «Ho ribadito il pieno sostegno dell’di fronte all’aggressione russa, l’non intende tentennare e non lo farà». Nella sua visita a Kiev al presidente, lana Giorgiaha sottolineato l’impegno del nostro paese contro l’aggressione russa, sottolineando lo sforzo della resistenza ucraina. «È passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia indietro di qualche decennio», ha detto la presidente del Consiglio, «l’invasione sarebbe dovuta durare qualche giorno ma non è andata così perché è stata sottovalutata l’eroica reazione di una nazione disposta a tutto per difendere la sua libertà, identità e sovranità». Secondo«al cospetto del mondo l’Ucraina ha già vinto la sua battaglia per affermare la sua ...