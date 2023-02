Incidente in scooter, morto a 21 anni Nicholas Faccioli: 'Sognava di diventare calciatore' (Di martedì 21 febbraio 2023) Un Incidente in scooter avvenuto a Firenze nella notte tra sabato e domenica, è costato la vita al 21enne Nicholas Faccioli . Si è schiantato contro un palo della luce dopo aver perso il controllo per ... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Uninavvenuto a Firenze nella notte tra sabato e domenica, è costato la vita al 21enne. Si è schiantato contro un palo della luce dopo aver perso il controllo per ...

