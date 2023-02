Incidente in Diretta: Panico In Studio! (Di martedì 21 febbraio 2023) Rovinoso Incidente accaduto durante lo svolgimento del popolare programma televisivo. Panico in studio per pubblico e conduttore. Ecco cosa è successo! Vincenzo De Lucia, imitatore di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, ha fatto il suo ingresso nella puntata andata in onda il 20 febbraio 2023 di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai Due condotto da Stefano De Martino. L’imitatore ha portato con sé una torta destinata al presentatore campano, ma quest’ultimo l’ha scagliata in faccia a De Lucia. A quel punto l’imitatore ha cercato vendetta con una seconda torta, inseguendo De Martino. Correndo sui tacchi però è scivolato sui resti del dolce precedentemente scagliatogli in viso, rendendosi protagonista di un capitombolo rumoroso. Subito in studio è scattata la preoccupazione, perché la caduta è stata forte. Tuttavia, fortunatamente, De ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 21 febbraio 2023) Rovinosoaccaduto durante lo svolgimento del popolare programma televisivo.in studio per pubblico e conduttore. Ecco cosa è successo! Vincenzo De Lucia, imitatore di diversi personaggi del mondo dello spettacolo, ha fatto il suo ingresso nella puntata andata in onda il 20 febbraio 2023 di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai Due condotto da Stefano De Martino. L’imitatore ha portato con sé una torta destinata al presentatore campano, ma quest’ultimo l’ha scagliata in faccia a De Lucia. A quel punto l’imitatore ha cercato vendetta con una seconda torta, inseguendo De Martino. Correndo sui tacchi però è scivolato sui resti del dolce precedentemente scagliatogli in viso, rendendosi protagonista di un capitombolo rumoroso. Subito in studio è scattata la preoccupazione, perché la caduta è stata forte. Tuttavia, fortunatamente, De ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dianamsharpton : RT @paoloigna1: Il viaggio di #Biden a #Kiyv è stato 'contrattato' con la #Russia per evitare ogni possibile incidente - paoloigna1 : Il viaggio di #Biden a #Kiyv è stato 'contrattato' con la #Russia per evitare ogni possibile incidente… - GiGraziano : Questo è il semaforo di Sibari in diretta.Siamo fermi da 10 minuti con lampada rossa fissa.Nei giorni scorsi, dopo… - OmarNews24 : FRIULITV LINEA DIRETTA NOTIZIE FLASH. INCIDENTE A CODROIPO TRA DUE AUTO. IL VIDEOSERVIZIO. - Piovegovernolad : Luisa Ranieri, incidente in diretta: l’abito si sposta e si vede troppo!…Altro... -