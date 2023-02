Incendio in centro culturale islamico, Ucoii: “Stop ad atti islamofobi” (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un Incendio è stato appiccato, la notte scorsa, nel centro culturale islamico di Tortona, in via Giolitti 1. Le fiamme, divampate all’ingresso, si sono poi estese fino all’interno della struttura, che ha riportato gravi danni. A darne notizia è l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia che esprime la propria vicinanza e solidarietà nei confronti della Comunità Islamica di Tortona, ad Alessandria. “Da parte nostra – dicono – una piena condanna nei confronti dell’ennesimo gesto di matrice islamofoba”. “I responsabili hanno firmato il vile gesto con delle croci, anche capovolte – fanno sapere – disegnate all’ingresso del centro islamico. Riteniamo questo fatto strumentale e di certo non rappresentativo del mondo cristiano, con il quale lavoriamo proficuamente da anni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Unè stato appiccato, la notte scorsa, neldi Tortona, in via Giolitti 1. Le fiamme, divampate all’ingresso, si sono poi estese fino all’interno della struttura, che ha riportato gravi danni. A darne notizia è l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia che esprime la propria vicinanza e solidarietà nei confronti della Comunità Islamica di Tortona, ad Alessandria. “Da parte nostra – dicono – una piena condanna nei confronti dell’ennesimo gesto di matrice islamofoba”. “I responsabili hanno firmato il vile gesto con delle croci, anche capovolte – fanno sapere – disegnate all’ingresso del. Riteniamo questo fatto strumentale e di certo non rappresentativo del mondo cristiano, con il quale lavoriamo proficuamente da anni ...

