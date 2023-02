Inaugurata a Abu Dhabi la chiesa di San Francesco, uno dei tre luoghi di culto della Casa della Famiglia Abramitica (Di martedì 21 febbraio 2023) È stata Inaugurata, ieri pomeriggio, ad Abu Dabhi, la chiesa di San Francesco, che fa parte della Casa della Famiglia Abramitica, che racchiude, all'interno di un unico sito, una Moschea, una chiesa e una Sinagoga, edificate per vivere accanto, nel rispetto reciproco delle proprie differenze. La Casa della Famiglia Abramitica costituisce il primo frutto del Documento "Sulla Fratellanza Umana Per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune", voluto fortemente da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb e da entrambi sottoscritto il 4 febbraio 2019, ad Abu ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 febbraio 2023) È stata, ieri pomeriggio, ad Abu Dabhi, ladi San, che fa parte, che racchiude, all'interno di un unico sito, una Moschea, unae una Sinagoga, edificate per vivere accanto, nel rispetto reciproco delle proprie differenze. Lacostituisce il primo frutto del Documento "Sulla Fratellanza Umana Per la Pace Mondiale e la Convivenza Comune", voluto fortemente da Sua Santità Papae dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb e da entrambi sottoscritto il 4 febbraio 2019, ad Abu ...

