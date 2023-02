In Spagna erano stati ordinati treni troppo grossi per passare nelle gallerie (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche se non sono mai stati costruiti, una viceministra e il presidente delle società delle ferrovie si sono dimessi Leggi su ilpost (Di martedì 21 febbraio 2023) Anche se non sono maicostruiti, una viceministra e il presidente delle società delle ferrovie si sono dimessi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : In Spagna erano stati ordinati treni troppo grossi per passare nelle gallerie - Mr_Finofino : @Gingerly116027 Penso che i fascismi siano la reazione dei paesi che non avevano abbastanza sbocchi coloniali ed er… - elide_muccioli : @m_spagna @CarloCalenda Forse voi. Più volte si è sentito dire che gli USA erano stanchi delle richieste di Zelenski. - m_spagna : RT @DeerEwan: Non c'è una sola persona in questo governo che non sia imbarazzante, ridicola e totalmente inadeguata al ruolo istituzionale… - m_spagna : Quando si tratta di provvedimenti del #M5S non bisogna aver dubbi, se la destra (demmerda) di ?@GiorgiaMeloni? li c… -