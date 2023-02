In Italia conta più il processo mediatico di quello giudiziario. Il caso Berlusconi (Di martedì 21 febbraio 2023) "Noto con dispiacere che i processi in Italia non contano più perché la verità giudiziaria viene completamente scavalcata dalla verità mediatica. Il processo mediatico conta infinitamente di più del processo giudiziario e quindi quando arriva una sentenza che smentisce anni e anni di fesserie giudiziarie su Berlusconi, alla fine la sentenza la si considera come un fatto secondario, perché rimane ciò che ha detto, ciò che abbiamo sentito, come se fosse giusto sentire tutte le intercettazioni all'interno di un processo che si è rivelato essere al centro di qualcosa che non esisteva. E' una vergogna aver fatto un processo sulla base del nulla: il fatto non sussiste", ha detto il direttore Claudio Cerasa al ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 febbraio 2023) "Noto con dispiacere che i processi innonno più perché la verità giudiziaria viene completamente scavalcata dalla verità mediatica. Ilinfinitamente di più dele quindi quando arriva una sentenza che smentisce anni e anni di fesserie giudiziarie su, alla fine la sentenza la si considera come un fatto secondario, perché rimane ciò che ha detto, ciò che abbiamo sentito, come se fosse giusto sentire tutte le intercettazioni all'interno di unche si è rivelato essere al centro di qualcosa che non esisteva. E' una vergogna aver fatto unsulla base del nulla: il fatto non sussiste", ha detto il direttore Claudio Cerasa al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... noli_m_t : @lucianocapone @ShooterHatesYou lei 'parla dell'Italia' (che conta meno due di picche quando comanda coppe) - EmeA_R : @GiorgiaMeloni @AndrzejDuda @prezydentpl Poi hai vagato per mendicare una foto con Biden ma sei rimasta con il ceri… - RainNoise : RT @DomaniGiornale: Meloni conta sul fatto che alcuni giudizi ancora pendenti si concludano in modo favorevole a questa scelta. Ma la proro… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: Meloni conta sul fatto che alcuni giudizi ancora pendenti si concludano in modo favorevole a questa scelta. Ma la proro… - Paride27644015 : @gabrieligm Quindi l'obiettivo sarebbe una Italia Viva 2.0, tipo quello che successe nella passata legislatura? Poi… -