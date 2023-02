In che modo la riforma del praticantato toccava anche gli uffici stampa (Di martedì 21 febbraio 2023) Non solo praticantato giornalistico per influencer e persone che fanno divulgazione e informazione sui social, quindi, ma anche praticantato giornalistico uffici stampa. La proposta della modifica delle regole che permettono di accedere al praticantato giornalistico come è stata concepita dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti lo scorso 8 novembre è stata sospesa poiché il Ministero della Giustizia ha individuato una serie di lacune e di mancanze che vanno colmate riscrivendola. Mentre la situazione è in stallo – come abbiamo approfondito parlando con Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna -, è importante sottolineare che il modo in cui la questione è stata narrata (con toni polemici, talvolta) non ha tenuto conto di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 febbraio 2023) Non sologiornalistico per influencer e persone che fanno divulgazione e informazione sui social, quindi, magiornalistico. La proposta della modifica delle regole che permettono di accedere algiornalistico come è stata concepita dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti lo scorso 8 novembre è stata sospesa poiché il Ministero della Giustizia ha individuato una serie di lacune e di mancanze che vanno colmate riscrivendola. Mentre la situazione è in stallo – come abbiamo approfondito parlando con Silvestro Ramunno, presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna -, è importante sottolineare che ilin cui la questione è stata narrata (con toni polemici, talvolta) non ha tenuto conto di ...

