In arrivo il Realme GT 3 con una potente ricarica rapida da 240W, i dettagli (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Realme GT 3 sarà presentato presto al Mobile World Congress 2023 di Barcellona il prossimo 28 febbraio, anche se tutte le indiscrezioni indicano che questa è essenzialmente una versione globale del Realme GT Neo 5. In maniera più specifica, si tratta della versione dotata di supporto alla ricarica super ricarica cablata da ben 240W. Come la versione cinese, il Realme GT 3 sarà in grado di caricare completamente la sua batteria da 4600mAh in meno di 10 minuti. Precisamente, è in grado di caricarla in appena 9 minuti e 37 secondi. Siete curiosi di vederlo in azione? Ecco di seguito un nuovo teaser pubblicato da Realme in un video promozionale su YouTube. Il video mostra la percentuale di carica della batteria del nuovo Realme GT 3 che tende ad ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) IlGT 3 sarà presentato presto al Mobile World Congress 2023 di Barcellona il prossimo 28 febbraio, anche se tutte le indiscrezioni indicano che questa è essenzialmente una versione globale delGT Neo 5. In maniera più specifica, si tratta della versione dotata di supporto allasupercablata da ben. Come la versione cinese, ilGT 3 sarà in grado di caricare completamente la sua batteria da 4600mAh in meno di 10 minuti. Precisamente, è in grado di caricarla in appena 9 minuti e 37 secondi. Siete curiosi di vederlo in azione? Ecco di seguito un nuovo teaser pubblicato dain un video promozionale su YouTube. Il video mostra la percentuale di carica della batteria del nuovoGT 3 che tende ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Realme GT3 240W in arrivo il 28/2 al MWC, sembra identico a GT Neo 5 - gigibeltrame : Realme GT3 240W in arrivo il 28/2 al MWC, possibile versione globale di GT Neo 5 #digilosofia… - HDblog : Realme GT3 240W in arrivo il 28/2 al MWC, possibile versione globale di GT Neo 5 -