In arrivo correnti umide, temperature in calo nei prossimi giorni (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - L'alta pressione domina ancora sul Mediterraneo centrale. Avremo condizioni meteo asciutte in Italia ma anche molte nuvole. Addensamenti più compatti e anche bassi al Nord e lungo i settori tirrenici. correnti più umide interesseranno il Mediterraneo nel corso dei prossimi giorni portando qualche pioggia sparsa sulle regioni settentrionali. Con l'arrivo del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano una nuova possibile fase di intenso maltempo per l'Italia. L'evoluzione resta però molto incerta e sempre più probabile un coinvolgimento delle regioni centro-meridionali. Entro la fine di febbraio potrebbe anche arrivare aria più fredda con possibilità di neve a bassa quota ma ne riparleremo con i prossimi aggiornamenti. Ecco le previsioni di oggi: AL ... Leggi su agi (Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - L'alta pressione domina ancora sul Mediterraneo centrale. Avremo condizioni meteo asciutte in Italia ma anche molte nuvole. Addensamenti più compatti e anche bassi al Nord e lungo i settori tirrenici.piùinteresseranno il Mediterraneo nel corso deiportando qualche pioggia sparsa sulle regioni settentrionali. Con l'del weekend gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci mostrano una nuova possibile fase di intenso maltempo per l'Italia. L'evoluzione resta però molto incerta e sempre più probabile un coinvolgimento delle regioni centro-meridionali. Entro la fine di febbraio potrebbe anche arrivare aria più fredda con possibilità di neve a bassa quota ma ne riparleremo con iaggiornamenti. Ecco le previsioni di oggi: AL ...

