Impossibile inviare caccia italiani in Ucraina La promessa di Tajani

Il futuro dell'Ucraina è al centro degli interessi della diplomazia internazionale. Ne parla in un'intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani che affronta anche il tema dei rifornimenti militari al Paese aggredito da Putin. Secondo Tajani l'Italia non invierà caccia militari in Ucraina perché sarà necessario coordinarsi con gli altri Paesi Nato e non ha senso inviare modelli diversi di jet. «Abbiamo già approvato il sesto pacchetto e l'invio del materiale è in via di perfezionamento. Tra qualche settimana, in collaborazione con i francesi, manderemo in Ucraina anche il sistema missilistico Samp-T per la difesa aerea». Lo dice in una intervista a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

