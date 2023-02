Imporre una sola tecnologia; il grande errore degli eurocrati sull’auto elettrica (Di martedì 21 febbraio 2023) Il grande Giorgio Gaber sosteneva che gli italiani sono troppo appassionati e per questo affrontano ogni questione come un derby calcistico. Aveva ragione e lo dimostra anche la questione delle auto elettriche e della forzata conversione che ci tocca fare entro il 2035, una manovra usata fino all’ultimo come manifesto elettorale dalla sinistra (nonostante costi del tutto impopolari delle auto a batteria), che oggi viene sconfessata persino da ex euro-entusiasti con l’idea di costruire auto cinesi in Emilia Romagna, come Romano Prodi. Ma nell’Imporre l’elettrico c’è un rischio tanto subdolo da sfuggire anche ai più appassionati del tema, ma che rischia di costituire il peggiore tra i pericoli per il futuro del settore automobilistico. Si tratta dell’imposizione per legge di una tecnologia sulle altre anche se questa non è la migliore e ... Leggi su panorama (Di martedì 21 febbraio 2023) IlGiorgio Gaber sosteneva che gli italiani sono troppo appassionati e per questo affrontano ogni questione come un derby calcistico. Aveva ragione e lo dimostra anche la questione delle auto elettriche e della forzata conversione che ci tocca fare entro il 2035, una manovra usata fino all’ultimo come manifesto elettorale dalla sinistra (nonostante costi del tutto impopolari delle auto a batteria), che oggi viene sconfessata persino da ex euro-entusiasti con l’idea di costruire auto cinesi in Emilia Romagna, come Romano Prodi. Ma nell’l’elettrico c’è un rischio tanto subdolo da sfuggire anche ai più appassionati del tema, ma che rischia di costituire il peggiore tra i pericoli per il futuro del settore automobilistico. Si tratta dell’imposizione per legge di unasulle altre anche se questa non è la migliore e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Se Bruxelles dovesse imporre una patrimoniale sulla casa e sul lavoro, riuscirebbe a far inimicare le tematiche amb… - ultimora_pol : Federico #Mollicone: 'Dietro la candidatura di Elly #Schlein, c'è il finanziere ungherese Soros che attraverso di l… - juventino_rosso : @Giancky26 Perché una preferenza in ambito sessuale sarebbe da classificare come odio? O si vuole imporre il propri… - caterinacorda1 : RT @Dandrea8D: Così disse JFK, parole sagge e sempre attuali: 'Siamo solo il 6% della popolazione mondiale. - Non possiamo imporre la nost… - Memoriedicarta : RT @Alessia00286018: 1/7 “Viviamo in un’emergenza continua che sta diventando un nuovo metodo di governo estremamente efficace per imporre… -