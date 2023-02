"Impaziente di accoglierla a Washington". Biden chiama Meloni (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente americano chiama Giorgia Meloni: "Stretto coordiamento in corso sul sostegno all'Ucraina". A Varsavia il premier italiano incontra il leader polacco Morawiecki: "Supporto dell'Italia a 360 gradi" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Il presidente americanoGiorgia: "Stretto coordiamento in corso sul sostegno all'Ucraina". A Varsavia il premier italiano incontra il leader polacco Morawiecki: "Supporto dell'Italia a 360 gradi"

