Ilaria Capua torna a lavorare in Italia: "Dobbiamo cercare strade innovative" (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilaria Capua torna a lavorare in Italia. Insegnerà infatti alla John Hopkins University di Bologna che celebra oggi il 68esimo anniversario della propria fondazione con una conferenza, 'Salute circolare: la salute del futuro'. La ricercatrice avrà l'incarico di Senior Fellow of Global Health. Perché Ilaria Capua è andata via dall'Italia? La ricercatrice, 56 anni, originaria ...

