Ilaria Capua torna a lavorare in Italia (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – , con una collaborazione con Johns Hopkins Sais Europe che celebra il 68esimo anniversario della propria fondazione proprio con una conferenza – 'Salute circolare: la salute del futuro' – che la scienziata terrà oggi alle 18 a Bologna. Capua avrà l'incarico di Senior Fellow of Global Health. Questa collaborazione – informa una nota – rappresenta un primo passo verso la realizzazione della 'Sais Europe Vision 2030', ambizioso progetto strategico lanciato a dicembre 2022 grazie alla donazione dei filantropi James e Morag Anderson per espandere gli ambiti di ricerca e le collaborazioni internazionali. Nella conferenza di stasera Capua spiegherà come la salute degli esseri umani sia strettamente legata alla salute di tutte le altre creature della terra, siano animali o piante, ma anche alla salute degli altri elementi dell'ambiente.

