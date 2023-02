Il viaggio di Biden in segreto, poi Mosca avvertita per evitare incidenti (Di martedì 21 febbraio 2023) Una visita senza precedenti, preparata in gran segreto 'da mesi' - svela a cose fatte la Casa Bianca - e che ha avuto luce verde dal commander in chief Joe Biden solo venerdì scorso. Ripetute smentite,... Leggi su leggo (Di martedì 21 febbraio 2023) Una visita senza precedenti, preparata in gran'da mesi' - svela a cose fatte la Casa Bianca - e che ha avuto luce verde dal commander in chief Joesolo venerdì scorso. Ripetute smentite,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : La partenza notturna, il viaggio in treno e la stampa depistata: l'organizzazione segreta del viaggio di Biden a Ki… - LaStampa : Biden a Kiev, i retroscena del viaggio: logistica all’osso, russi avvertiti poche ore prima per evitare un conflitt… - putino : Biden è arrivato a Kyiv in treno per motivi di sicurezza. I suoi consiglieri hanno definito il viaggio come storico… - MgraziaT : RT @dariodangelo91: 12/n Il racconto continua per gli iscritti al Blog. Perché è giusto che chi sostiene quotidianamente il mio lavoro, alm… - garat_o_meter : RT @fabius10scudi: Dopo la visita a Kiev, Biden si è detto molto soddisfatto del suo viaggio in Afghanistan, dove ha potuto incontrare il s… -