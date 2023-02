Il ventisettenne ucciso a Pesaro conosceva il suo assassino

Leggi su agi

(Di martedì 21 febbraio 2023) AGI - Pierpaolo Panzieri, il 27enne trovato morto questa mattina nel bagno della sua casa di, ha fatto entrare il suo. È quanto trapela da fonte investigativa, dopo i primi rilievi effettuati dalla scientifica. Gli agenti non hanno trovato evidenze di effrazione nell'appartamento: la vittima ha fatto entrare in casa il suo, che evidentementee del quale si fidava. È statoin bagno, colpito da almeno tre fendenti mentre mostrava le spalle a chi lo stava colpendo con un'arma da taglio, forse un coltello, che non è stato ancora recuperato. Piccolo imprenditore, come suo padre, titolare di un'azienda familiare che commercia prodotti per l'edilizia, incensurato e, a detta dei suoi amici, una persona tranquilla. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile e ...