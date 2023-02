Il tuo libretto postale sarà chiuso: la comunicazione di Poste Italiane è durissima | Succede ora (Di martedì 21 febbraio 2023) I libretti di Poste Italiane saranno chiusi e la comunicazione è arrivata in via ufficiale da parte dell’azienda lasciando senza parole i tantissimi utilizzatori di questa forma di risparmio. Sono ancora oggi la forma di risparmio più utilizzata dagli italiani, tuttavia, Poste Italiane ha scelto di determinare l’estinzione degli stessi per spingere a nuove modalità di pagamento e conservazione i cittadini. Chiusura dei libretti postali, come fare (ilovetrading.it)Con la nascita dei nuovi strumenti è importante variare secondo il Gruppo, questo comporta però un’attivazione immediata da parte di coloro che hanno delle somme di denaro conservate sul libretto postale. Poste Italiane chiude i libretti postali I libretti postali saranno ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 febbraio 2023) I libretti disaranno chiusi e laè arrivata in via ufficiale da parte dell’azienda lasciando senza parole i tantissimi utilizzatori di questa forma di risparmio. Sono ancora oggi la forma di risparmio più utilizzata dagli italiani, tuttavia,ha scelto di determinare l’estinzione degli stessi per spingere a nuove modalità di pagamento e conservazione i cittadini. Chiusura dei libretti postali, come fare (ilovetrading.it)Con la nascita dei nuovi strumenti è importante variare secondo il Gruppo, questo comporta però un’attivazione immediata da parte di coloro che hanno delle somme di denaro conservate sulchiude i libretti postali I libretti postali saranno ...

