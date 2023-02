Il «testamento biologico» delle donne in gravidanza è il nuovo trend su TikTok che colpisce e fa discutere (Di martedì 21 febbraio 2023) Postano video in cui chiedono espressamente ai medici di dare priorità alla loro sopravvivenza in caso di gravi complicazioni durante il parto. Altre lo fanno per chiedere l'esatto contrario e salvare in primis il bambino. Il fenomeno del «living will», che in America tante donne incinte stanno alimentando su TikTok, nasce da un timore diffuso ma infondato Leggi su vanityfair (Di martedì 21 febbraio 2023) Postano video in cui chiedono espressamente ai medici di dare priorità alla loro sopravvivenza in caso di gravi complicazioni durante il parto. Altre lo fanno per chiedere l'esatto contrario e salvare in primis il bambino. Il fenomeno del «living will», che in America tanteincinte stanno alimentando su, nasce da un timore diffuso ma infondato

