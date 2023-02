Il sondaggio travolge Bonaccini e Schlein | Pd | perché in ogni caso è finita

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) I commenti alla sconfitta elettorale da parte dei due candidati alla segreteria del Partito Democratico si sono concentrati su due possibili diverse soluzioni. Ellypunta a recuperari gli astenuti: «Bisogna parlare a quella fascia di elettori che non va più neppure a votarenon trova ascolto»; mentre Stefanosi concentra sul tentativo di ricreare una grande coalizione e si chiede chi oggi«potrebbe pensare in un Comune o Regione di candidarsi senza un'alleanza larga». Non sono obiettivi originali; ma se almeno in parte fossero raggiunti, potrebbero portare qualche risultato. Dare contenuto a queste volontà, però, non è semplice. URNE SANGUINOSE - Sulla questione dell'astensione è sufficiente ricordare la storia elettorale del Pd. Da quando esiste non ha mai vinto un'elezione nazionale. Nel 2008, ha ...