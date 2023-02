Il Seneca di John Malkovich al Festival del cinema di Berlino (Di martedì 21 febbraio 2023) Presentato nella sezione Special alla Berlinale, Seneca, del regista tedesco Robert Schwentke, autore anche della sceneggiatura, offre a John Malkovich un ruolo da istrione, di quelli che ogni attore sogna di interpretare almeno una volta nella vita. Malkovich, infatti, riempie ogni inquadratura, dall’inizio alla fine, e la sceneggiatura gli dà l’opportunità di dare prova delle sue doti interpretative in una vasta gamma di registri che vanno dal comico al tragico. Ma Seneca, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non è neppure un po’ un biopic, semmai una riflessione sugli effetti che il potere esercita anche sui “giusti”, e sulla corruzione del denaro e del privilegio. All’inizio del film vediamo il filosofo provare un discorso-lezione con il suo “discepolo” Nerone (l’attore Tom Xander) che, ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 febbraio 2023) Presentato nella sezione Special alla Berlinale,, del regista tedesco Robert Schwentke, autore anche della sceneggiatura, offre aun ruolo da istrione, di quelli che ogni attore sogna di interpretare almeno una volta nella vita., infatti, riempie ogni inquadratura, dall’inizio alla fine, e la sceneggiatura gli dà l’opportunità di dare prova delle sue doti interpretative in una vasta gamma di registri che vanno dal comico al tragico. Ma, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, non è neppure un po’ un biopic, semmai una riflessione sugli effetti che il potere esercita anche sui “giusti”, e sulla corruzione del denaro e del privilegio. All’inizio del film vediamo il filosofo provare un discorso-lezione con il suo “discepolo” Nerone (l’attore Tom Xander) che, ...

