Il ritorno di Ilaria Capua in Italia: insegnerà alla John Hopkins di Bologna (Di martedì 21 febbraio 2023) La scienziata si è raccontata Ilaria Capua torna a lavorare in Italia. La scienziata, diventata nota al grande pubblico durante il periodo del Covid, dal 2016 lavorava negli Stati Uniti. Due anni prima di trasferirsi venne coinvolta in una inchiesta, da cui è stata poi prosciolta, con l’accusa di aver attentato alla salute del paese. A Corriere della Sera Ilaria Capua ha spiegato: «Rassegno le mie dimissioni. È stata una decisione sofferta e ponderata che si è articolata intorno alla parola “rispetto”. Quando sono entrata qui ero una scienziata conosciuta e stimata, piena di buoni propositi. Dopo circa un anno dalla mia elezione sono stata travolta da una indagine giudiziaria. È stato un incubo senza confini e una violenza che mi ha segnata per ... Leggi su 361magazine (Di martedì 21 febbraio 2023) La scienziata si è raccontatatorna a lavorare in. La scienziata, diventata nota al grande pubblico durante il periodo del Covid, dal 2016 lavorava negli Stati Uniti. Due anni prima di trasferirsi venne coinvolta in una inchiesta, da cui è stata poi prosciolta, con l’accusa di aver attentatosalute del paese. A Corriere della Seraha spiegato: «Rassegno le mie dimissioni. È stata una decisione sofferta e ponderata che si è articolata intornoparola “rispetto”. Quando sono entrata qui ero una scienziata conosciuta e stimata, piena di buoni propositi. Dopo circa un anno dmia elezione sono stata travolta da una indagine giudiziaria. È stato un incubo senza confini e una violenza che mi ha segnata per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : il ritorno di #IlariaCapua in Italia - Open_gol : Insegnerà alla John Hopkins di Bologna.; la nuova sfida professionale al di qua dell’oceano - ilaria_fumarola : RT @teamsoleilsorge: T4v4ssi: -“Io non vorrei MAI tornare col biglietto di ritorno. Non rientrerei felice, cazzo dici? M'hanno cacciato non… - ilaria_fumarola : RT @giulia20028: DAVIDE DENTRO - SARAH COL BIGLIETTO DI RITORNO ANTONINO E ANDREA SALVI PERSIA NON È PERSA ! #dakita #donnalisi #gintonic… - ilaria_fumarola : RT @ggiuliaaaz: ‘il biglietto di ritorno ce l’avrà uno di loro’ amore mio una gioia ce l’avrai stasera, saretta sta tornando ?? #donnalisi… -