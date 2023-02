Il ritorno di Ilaria Capua in Italia: «Ho superato il mio incubo, ora voglio trasformarlo in un’opportunità» (Di martedì 21 febbraio 2023) La scienziata Ilaria Capua ritorna in Italia. Nel 2016 si era trasferita negli Stati Uniti. Due anni prima venne coinvolta in un’inchiesta con l’accusa di aver attentato alla salute del paese. Dall’indagine uscì prosciolta. Ma intanto era andata a vivere (e a lavorare) in Florida. E aveva anche lasciato il posto di deputata: «Rassegno le mie dimissioni. È stata una decisione sofferta e ponderata che si è articolata intorno alla parola “rispetto”. Quando sono entrata qui ero una scienziata conosciuta e stimata, piena di buoni propositi. Dopo circa un anno dalla mia elezione sono stata travolta da una indagine giudiziaria. È stato un incubo senza confini e una violenza che mi ha segnata per sempre». Ora sarà Senior Fellow of Global Health per la John Hopkins Sals Europe University a Bologna. Sette anni dopo «La ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) La scienziataritorna in. Nel 2016 si era trasferita negli Stati Uniti. Due anni prima venne coinvolta in un’inchiesta con l’accusa di aver attentato alla salute del paese. Dall’indagine uscì prosciolta. Ma intanto era andata a vivere (e a lavorare) in Florida. E aveva anche lasciato il posto di deputata: «Rassegno le mie dimissioni. È stata una decisione sofferta e ponderata che si è articolata intorno alla parola “rispetto”. Quando sono entrata qui ero una scienziata conosciuta e stimata, piena di buoni propositi. Dopo circa un anno dalla mia elezione sono stata travolta da una indagine giudiziaria. È stato unsenza confini e una violenza che mi ha segnata per sempre». Ora sarà Senior Fellow of Global Health per la John Hopkins Sals Europe University a Bologna. Sette anni dopo «La ...

