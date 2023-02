Il PSG contatta José Mourinho!

Leggi su dailynews24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Nel bel mezzo dell’attuale crisi della squadra francese, con Christophe Galtier più che mai messo in discussione, si accelerano le voci di un cambio in panchina per risolvere i problemi attuali Hanno ancora tempo per ribaltare la situazione. Anche il pareggio stesso contro il Bayern Monaco, l’8 marzo, quando si giocherà il ritorno. Ma il L'articolo